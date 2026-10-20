Премьер Норвегии заявил об успехе переговоров с Украиной и объявил о визите Уиткоффа в РФ

«После Осло — сразу в Санкт-Петербург»: спецпосланник Трампа везет в России мирные предложения Украины и Запада / © Getty Images

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Спецпосланник президента США Стив Виткофф по окончании переговоров в Осло с президентом Украины Владимиром Зеленским может посетить Россию.

Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в ходе пресс-конференции по итогам встречи в Осло.

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Норвежский премьер сказал, что Виткофф расскажет российской стороне главные идеи и предложения, которые обсуждались на встрече в Осло. Также Виткофф обсудит возможность встречи на уровне лидеров.

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«Американские и европейские команды вместе с Украиной провели содержательную работу по ключевым вопросам. Завтра Стив Виткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством и обменяется мнениями по поводу идей, высказанных на этой встрече, и предложений, над которыми работали европейские и американские коллеги. Это возможно откроет путь к встрече на уровне лидеров», — заявил Стере.

По словам Премьера Норвегии, переговоры между Соединенными Штатами и Украиной в Осло прошли успешно.

«Технически мы действительно достигли прогресса… Сегодня мы провели конструктивные переговоры после событий последних недель. Мы договорились, что сотрудничество крайне важно. Теперь нам нужно приложить большие усилия, чтобы продвинуть дипломатический процесс в правильном направлении. Работа идет, но сегодня мы сделали важные шаги вперед. Сегодня был день успеха, а завтра время покажет», — сказал он.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Осло на судьбоносные переговоры с США.

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Вместе с президентом в Норвегию прибыла украинская переговорная группа.

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