"Премьер подошел и пожал президенту руку": в ОП рассказали о встрече Зеленского с Орбаном на саммите ЕС

На саммите лидеров ЕС в Брюсселе 9 февраля президент Владимир Зеленски встретился с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

По его словам, он присутствовал на встрече Зеленского с Орбаном. Также там было еще несколько политиков. Впрочем, кто именно Жовква не рассказал.

"Это действительно была встреча президента Украины с премьер-министром Венгрии в кругу еще нескольких лидеров. И, действительно, премьер-министр Венгрии первым подошел к президенту Украины и пожал ему руку", — заявил заместитель руководителя ОП.

Зеленский, в частности, обсуждал с Орбаном евроинтеграционный путь Украины. По словам представителя ОП, "мы услышали конструктив по этому поводу". Также, говорит Жовква, премьер-министра Венгрии пригласили в Украину

Напомним, Владимир Зеленский на саммит ЕС сделал общую фотографию с лидерами стран-членов Европейского союза. Впрочем, его появлению были рады не все. В Сети появилось видео, на котором европейские лидеры громко аплодировали украинскому президенту. Все кроме премьер-министра Венгрии. Орбан стоял, опустив руки.

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