Премьер Польши будет просить Шольца изменить его мнение и предоставить Украине вооружение

Премьер Польши будет просить Шольца изменить его мнение и предоставить Украине вооружение

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий хочет убедить канцлера Германии Олафа Шольца изменить его позицию по поставкам вооружения для Украины.

Моравецкий будет просить Берлин передавать Украине тяжелое вооружение, чтобы "восстановить безопасность".

Об этом он заявил во время пресс-конференции.

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По словам Моравецкого, "Германия действительно сохраняет очень двусмысленную позицию". Однако глава польского правительства будет убеждать Щольца в том, что сегодня идет "переломный момент в истории Европы, в истории мира".

"Я буду убеждать, что нужно действовать вместе ради свободы, увеличения шансов на восстановление мира, восстановление безопасности", – заявил Моравецкий.

По его словам, Украине необходимо передать тяжелое вооружение и боеприпасы.

"Нужно подчеркивать важность передачи оружия Украине, поскольку чтобы защищаться, нужно иметь чем. Поэтому важно передавать боеприпасы, тяжелое вооружение. Следовательно, двусмысленная позиция Германии, без сомнения, не помогает", — подчеркнул Моравецкий.

Премьер-министр Польши отметил, что восстановление безопасности будет означать также и "отказ от российской нефти, газа и угля".

Напомним, Германия заявила, что напрямую не будет поставлять тяжелое вооружение Украине, однако ведет переговоры с партнерами в ЕС и НАТО, которые могут отдать нам вооружение советского производства в обмен на новую технику немецкого производства.

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