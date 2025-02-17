Премьер Польши предостерег страны Запада от нового "Мюнхенского соглашения"

Он заявил, что может рассматривать данный вопрос как историк.

Премьер-министр Польши Дональд Туск предостерег западные страны от попустительства агрессору, вспомнив о Мюнхенском соглашении 1938 года, подписанном с Гитлером.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Он заявил, что находится в Мюнхене и может рассматривать данный вопрос как историк.

"Как туристу, мне это место очень нравится. Хорошие люди, замечательное пиво, прекрасная Пинакотека. Как историк и политик, единственное, что я могу сегодня сказать: МЮНХЕН. НИКОГДА СНОВА",- написал Туск.

Кроме того, глава правительства Польши напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского, который в субботу сказал, что "Брюссель может некоторых разочаровывать, но если не будет Брюсселя, то придет Москва".

"Украинский Президент это понимает, а PiS («Право и Справедливость») и «Конфедерация» – нет. Или, что хуже (это очень правдоподобно), очень хорошо понимают», – написал Туск.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назвал возможным окончание войны 2025 года.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп предположительно проведет встречу с диктатором Путиным в Саудовской Аравии до конца месяца.

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