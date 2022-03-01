Премьер Польши призвал ЕС отказаться от закупок российского угля

Он также призвал Европу в ближайшие месяцы не покупать российские нефть и газ.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз отказаться от закупок российского угля, ввести на него эмбарго.

Об этом глава польского правительства сказал 1 марта во время своего визита в Брюссель после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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Моравецкий также заявил, что Европа должна прекратить покупать нефть и газ у России в ближайшие несколько месяцев, поскольку страна использует эти средства для финансирования войны, которая ведется в Украине.

"Мы хотим остановить войну, остановить агрессора. (...) Мы можем это сделать только с помощью санкций", – сказал польский премьер.

Он оценил, что эффективность применяемых против России санкций уже заметна.

"Российская экономика получила огромный удар, огромный ущерб. Но не надо обманывать, та же экономика (российская – ред.) также ежедневно питается от валюты за счет продажи угля и газа", – сказал Моравецкий.

Он сообщил, что разговаривал с главой Еврокомиссии о том, как сделать Европу независимой от российского угля.

"Я призвал не импортировать российский уголь (в Европу – ред.), ввести эмбарго на российский уголь. И в ближайшие месяцы также не покупать нефть и газ (из России – ред.), потому что это меры, с помощью которых Путин может финансировать военную машину", – сказал глава польского правительства.

Потому, как он пояснил, Польша требует помощи Украине, а также санкций для России, чтобы "не Путин решал судьбу Украины, а чтобы Украина сама решала свою судьбу".