Премьер Польши Туск выразил поддержку Зеленскому на переговорах с Трампом: что он сказал

Дональд Туск / © Associated Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому успеха на переговорах с Дональдом Трампом.

Об этом Туск написал в социальной сети X.

Туск пожелал удачи Зеленскому перед встречей с Трампом / © Дональд Туск/Twitter

"Удачи", - написал польский премьер в соцсети.

Ранее Трамп сделал заявление о дедлайне для мирного соглашения. Он также отметил свое стремление завершить войну в Украине.

Напомним, 28 декабря в городе Палм-Бич, штат Флорида, проходит встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, на которой лидеры обсудят мирный план по завершению войны в Украине.