Премьер Польши Туск выразил поддержку Зеленскому на переговорах с Трампом: что он сказал
Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому на переговорах с Дональдом Трампом в Майами.
Премьер-министр Польши Дональд Туск пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому успеха на переговорах с Дональдом Трампом.
Об этом Туск написал в социальной сети X.
"Удачи", - написал польский премьер в соцсети.
Ранее Трамп сделал заявление о дедлайне для мирного соглашения. Он также отметил свое стремление завершить войну в Украине.
Напомним, 28 декабря в городе Палм-Бич, штат Флорида, проходит встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, на которой лидеры обсудят мирный план по завершению войны в Украине.