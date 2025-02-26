Премьер Румынии высказал позицию о возможной отправке своей армии в Украину

Страна будет инвестировать в оборонную промышленность и военную инфраструктуру Украины, но без войск.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что не поддерживает идею отправки румынских военных в Украину. По его словам, этот вопрос даже не обсуждается в правительстве и страна продолжит поддерживать Украину другими способами.

Об этом он сообщил телеканалу Digi24.

Челаку сделал свое заявление на фоне политических консультаций, состоявшихся в президентском дворце под председательством исполняющего обязанности президента Илие Боложана. Главной целью встречи было согласование позиции Румынии перед внеочередным заседанием Европейского Совета 6 марта в Брюсселе.

"Нет – отправки румынских войск в Украину; Да – дополнительным ассигнованием на оборону, но только в виде инвестиций в национальную оружейную промышленность и для повышения военной мобильности (модернизация железнодорожной, дорожной и портовой инфраструктуры, которая может быть использована в условиях двойного режима); Исключение расходов на оборону из расчета дефи."

Напомним, что ультраправый кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску, известный своими пророссийскими заявлениями, сказал, что в случае избрания запретит экспорт украинского зерна через Румынию и последующую военную помощь Киеву.

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