Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что членство Украины в Европейском Союзе является необходимостью, а не просто долгосрочной перспективой.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Киеве.

"Вступление Украины в ЕС является срочной потребностью. Так что я не против, если бы была конкретная дата", — подчеркнул Кристерссон.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен также выразила поддержку вступления Украины, отметив скорость и эффективность проводимых вопреки войне реформ.

"Сейчас я вижу очень много процессов вступления в ЕС. И я чрезвычайно поражена, с какой скоростью Украина проводит реформы и делает все необходимые шаги. Это сложные шаги. Пока вы боретесь в этой войне за выживание, очень впечатляет, что вы делаете. Это пример высочайшего качества и результативности", — заявила фондер Ля.

Также Урсула фон дер Ляен заявила, что введенные санкции оказывают значительное влияние на экономику России, вызывая высокую инфляцию, рост процентных ставок и отток компаний из страны. Она подчеркнула, что эти меры являются частью стратегии Запада, которая предполагает достижение мира через силу.