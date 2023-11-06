Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Премьер Словакии Фицо пообещал, что не будет препятствовать продаже оружия Украине

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
Дата публикации
Просмотры
44
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Премьер Словакии Фицо пообещал, что не будет препятствовать продаже оружия Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо / Фото: Associated Press

Отказавшийся от государственной военной помощи Украине премьер-министр Словакии Роберт Фицо обещает не препятствовать словацким компаниям производить и поставлять оружие своим клиентам, в том числе и Украине.

Премьер Словакии Роберт Фицо долго выступал против военной помощи Украине. Однако из его заявления на саммите ЕС следует, что это неодобрение касается только возможных поставок оружия и боеприпасов из складов непосредственно словацкой армии.

Об этом сообщает Pravda.sk.

"Если компания хочет производить оружие и поставлять его куда-нибудь, конечно, никто не будет этому препятствовать", — сказал Фицо.

Премьер Словакии пообещал "сделать все возможное, чтобы помочь Украине в гуманитарном плане".

"Я предполагаю, что одной из таких вещей может быть разминирование. Существует огромное количество неразорвавшихся заминированных территорий и боеприпасов", — добавил Фицо.

Он также заявил о возможности предоставления Украине медицинской помощи или помощи с ремонтом гражданских объектов.

Напомним, новый-старый премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед недавними парламентскими выборами предупредил, что в случае победы своей партии не отправит ни одного патрона для помощи Украине. Издание Politico предполагает, что существует личная причина негативного отношения главы словацкого правительства к Украине.

Впоследствии после назначения Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине, как и говорил во время избирательной кампании.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
44
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация