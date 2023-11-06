Премьер Словакии Фицо пообещал, что не будет препятствовать продаже оружия Украине

Отказавшийся от государственной военной помощи Украине премьер-министр Словакии Роберт Фицо обещает не препятствовать словацким компаниям производить и поставлять оружие своим клиентам, в том числе и Украине.

Премьер Словакии Роберт Фицо долго выступал против военной помощи Украине. Однако из его заявления на саммите ЕС следует, что это неодобрение касается только возможных поставок оружия и боеприпасов из складов непосредственно словацкой армии.

Об этом сообщает Pravda.sk.

"Если компания хочет производить оружие и поставлять его куда-нибудь, конечно, никто не будет этому препятствовать", — сказал Фицо.

Премьер Словакии пообещал "сделать все возможное, чтобы помочь Украине в гуманитарном плане".

"Я предполагаю, что одной из таких вещей может быть разминирование. Существует огромное количество неразорвавшихся заминированных территорий и боеприпасов", — добавил Фицо.

Он также заявил о возможности предоставления Украине медицинской помощи или помощи с ремонтом гражданских объектов.

Напомним, новый-старый премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед недавними парламентскими выборами предупредил, что в случае победы своей партии не отправит ни одного патрона для помощи Украине. Издание Politico предполагает, что существует личная причина негативного отношения главы словацкого правительства к Украине.

Впоследствии после назначения Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине, как и говорил во время избирательной кампании.

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