Премьер Словакии встретится с Зеленским после разговоров с Путиным: подробности

Роберт Фицо / © Associated Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в пятницу встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эту встречу он проведет по возвращении из Китая, где запланированы переговоры с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным.

Об этом пишет Dennik N.

Из Китая Фицо вернется в четверг (4 сентября) вечером. В пятницу (5 сентября) он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в восточной Словакии. Позже в пятницу запланирована встреча с министром финансов Ладиславом Каменицким для обсуждения мер консолидации государственного бюджета.

Кроме того, Фицо подверг критике позицию стран ЕС, которые отказываются от участия в праздновании окончания Второй мировой войны в Китае.

«Мне лично жалко, и я даже не понимаю, почему из всех стран ЕС в Пекине будет представлена только Словакия. Сейчас создается новый мировой порядок, новые правила многополярного мира, новый баланс сил, что очень важно для стабильности. Быть частью таких дискуссий значит поддерживать диалог, а не играть роль обиженного маленького ребенка», — заявил премьер Словакии.

Он добавил, что проинформировал представителей ЕС о своей поездке. По словам Фицо, министр иностранных дел Юрай Бланар также провел переговоры с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 сентября провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Китае в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Также в Кремле сообщили, что пока нет конкретных договоренностей по повышению уровня российско-украинских переговоров.

Ранее источники в Офисе президента Украины сообщили, что встреча украинского президента Владимира Зеленского и «фюрера» РФ Владимира Путина лицом к лицу невозможна, если США не усилят давление на диктатора.