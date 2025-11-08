Премьер Словакии выступил против использования активов РФ на нужды Украины

Роберт Фицо / © Associated Press

Словакия не согласится с использованием замороженных российских активов для финансирования военных расходов Украины. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фиццо.

Об этом пишет Bloomberg.

«Словакия не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых схемах по изъятию замороженных активов, если эти средства будут израсходованы на военные расходы в Украине», — заявил Фицо в интервью общественному вещателю STVR.

Ранее Фицо, которого называют сторонником «дружественной России внешней политики», уже угрожал заблокировать санкции против России. Однако наконец согласился, получив дополнительные уступки. Однако он отказался от конфискации российских активов для финансирования Украины.

«Мы хотим прекратить войну или просто ее разжигаем? Мы собираемся предоставить Украине 140 миллиардов евро, чтобы война продолжалась. Что это значит? Что война продлится, по меньшей мере, еще два года», — заявил Фицо.

Использование замороженных активов РФ

Издание напомнило, что Европейский Союз рассматривает возможность использования замороженных активов российского центрального банка для помощи Украине. Однако переговоры пока не успешны. Их приостановила позиция Бельгии, где сохраняется большая часть активов. В этой связи Бельгия стремится получить надежные гарантии того, что риски, связанные с предложенными ссудами на сумму 140 миллиардов евро, будут разделены с другими странами.

Что предшествовало

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что вопрос передачи «замороженных» российских активов Украине должен быть решен на заседании Евросовета в декабре. Наибольшие опасения относительно взятия на себя ответственности за передачу активов (около 185 млрд евро) выражает Бельгия, где хранится большинство средств Центрального банка РФ. Польша пытается убедить Бельгию, предлагая механизм общей общеевропейской ответственности.

В то же время, по данным Reuters, администрация Трампа подготовила новый «арсенал» дополнительных санкций против России, которые будут применены, если война против Украины не прекратится. Эти меры направлены против банковского сектора и транспортной инфраструктуры для экспорта нефти. Вашингтон теперь давит на европейских союзников, чтобы те сделали «следующий большой шаг».