Премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что уходит в отставку

Она будет работать до избрания преемника.

Премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс 20 октября заявила, что уходит в отставку.

"Я вступила в должность во время большой экономической и международной нестабильности", — сказала она и отметила, что уже сообщила королю о намерении уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии.

В должности главы британского правительства она пробыла всего 44 дня, что является самым коротким сроком в истории страны. Как пишут британские СМИ, причинами ее отставки стала радикальная налоговая реформа, повлекшая хаос в экономике, обвалившая фунт стерлингов и не нашедшая поддержки среди бизнеса страны. Именно из-за провала этой реформы 14 октября был уволен министр финансов Кваси Квартенга. Он пробыл в должности всего 38 дней после назначения.

Трасс также отметила, что выборы нового премьера Британии пройдут на следующей неделе.

Стоит отметить, что всего через шесть недель после выборов глава Консервативной партии Великобритании и в то же время премьер-министр страны Лиз Трасс потеряла поддержку однопартийцев. Большинство консерваторов охотно вернули бы на ее место предшественника Бориса Джонсона, который недавно подал в отставку.

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Другими возможными заменами Лиз Трасс называют нынешнего министра финансов и давнего соперника Джонсона Джереми Ханта и кандидата, занявшего третье место на прошлых выборах Пенни Мордаунта.

Напомним, что 47-летняя Мэри Элизабет "Лиз" Трасс стала новой премьер-министром Великобритании 6 сентября 2022 года. Она заменила в должности Бориса Джонсона. С 2021 года до своего назначения новой премьер-министром Лиз Трасс была министром иностранных дел.

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