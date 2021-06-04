Премьер Венгрии хочет встретиться с Зеленским, но настаивает, что решение за Украиной

Чиновник отметил, что Украина является очень важным соседом Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время решение — за украинской стороной.

Об этом сообщил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в интервью Varosh.

"Украина — очень важный сосед Венгрии. Поэтому мы готовы встретиться. Решение по Украине", — заявил Гуйяш.

По его словам, никаких дополнительных условий этой встречи нет.

"Нет дополнительных условий для этой встречи. Премьер-министр Венгрии готов встретиться с Владимиром Зеленским", — заявил Гуйяш.

Напомним, в сентябре 2020 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что встреча Виктора Орбана и Владимира Зеленского возможна в случае достижения результатов в переговорах двусторонних комиссий по ряду вопросов. По его словам, к этой встрече надо относиться серьезно, чтобы она не была бессмысленной.

В связи с большим количеством вето со стороны Венгрии Европейский Союз может начать выдавать заявления от имени 26 стран-участниц, а не 27, рассказал прессе дипломат ЕС. Замечания вытекает из ряда вето Венгрии на уровне ЕС по вопросам иностранных дел.

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