Премьер Венгрии Мадьяр сделал неожиданное заявление о войне в Украине

Петер Мадяр. / © Associated Press

Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что соседняя Украина стала жертвой неспровоцированного нападения. Важно прекращение огня и достижение долговременного мира.

Об этом венгерский политик заявил во время своего визита в Польшу, сообщает HVG.

«Украина является жертвой и имеет полное право защищать свою территориальную целостность», — заявил Мадьяр.

По его словам, первым шагом должно быть длительное перемирие, а затем такой длительный мир, что гарантируется на международном уровне, а не так, как произошло в случае с Будапештским меморандумом 1994-го.

Премьер-министр также подчеркнул, что уже начались консультации с Киевом, касающиеся положения венгров в Закарпатье. Кроме того, Мадьяр говорит, что для Будапешта положение меньшинств является предварительным условием для того, чтобы страна могла дать согласие на вступление Украины в ЕС.

Петер Мадьяр заявил, что собирается в Закарпатье в начале июня. В Берегово он хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, премьер подчеркнул, что видит возможность «открыть новый раздел между Украиной и Венгрией» в вопросе национальных меньшинств.

На днях стало известно, что страны начали раунд технических переговоров по «защите» прав венгров в Закарпатье.

Отметим, венгерское министерство иностранных дел Анита Орбан заявило, что Венгрия признает территориальный суверенитет Украины и поддерживает интеграцию в ЕС. Впрочем, добавила она, Будапешт выступает за мир, поэтому не будет присылать «в Украину ни военных, ни оружия».

Дата публикации 17:39, 01.05.26

