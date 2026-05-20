Премьер Венгрии Мадьяр сделал неожиданное заявление о войне в Украине
После смены власти в Будапеште прозвучало важное заявление о войне в Украине и российской агрессии.
Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что соседняя Украина стала жертвой неспровоцированного нападения. Важно прекращение огня и достижение долговременного мира.
Об этом венгерский политик заявил во время своего визита в Польшу, сообщает HVG.
«Украина является жертвой и имеет полное право защищать свою территориальную целостность», — заявил Мадьяр.
По его словам, первым шагом должно быть длительное перемирие, а затем такой длительный мир, что гарантируется на международном уровне, а не так, как произошло в случае с Будапештским меморандумом 1994-го.
Премьер-министр также подчеркнул, что уже начались консультации с Киевом, касающиеся положения венгров в Закарпатье. Кроме того, Мадьяр говорит, что для Будапешта положение меньшинств является предварительным условием для того, чтобы страна могла дать согласие на вступление Украины в ЕС.
Петер Мадьяр заявил, что собирается в Закарпатье в начале июня. В Берегово он хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, премьер подчеркнул, что видит возможность «открыть новый раздел между Украиной и Венгрией» в вопросе национальных меньшинств.
На днях стало известно, что страны начали раунд технических переговоров по «защите» прав венгров в Закарпатье.
Отметим, венгерское министерство иностранных дел Анита Орбан заявило, что Венгрия признает территориальный суверенитет Украины и поддерживает интеграцию в ЕС. Впрочем, добавила она, Будапешт выступает за мир, поэтому не будет присылать «в Украину ни военных, ни оружия».