Премьер Венгрии встречался с президентом РФ: Столтенберг после этого поговорил с Орбаном

Премьер Венгрии встречался с президентом РФ: Столтенберг после этого поговорил с Орбаном

Свой визит в РФ Орбан назвал "миссией мира".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг побеседовал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном после того, как он встречался в Москве с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом генсек написал в своем Twitter в четверг, 3 февраля.

"Хорошо снова поговорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о кризисе, вызванном наращиванием военной мощи России в Украине и вокруг нее. Северная Америка и Европа сохраняют единство в НАТО. Все союзники согласны с важностью диалога, сильного сдерживания и обороны", — написал Столтенберг.

К слову, 2 февраля Орбан прибыл с визитом в Россию. Свой приезд он назвал "миссией мира". Кроме того, он заявил о намерении добиться увеличения объема поставок российского газа в Венгрию.

Как сообщалось, США и европейские партнеры из НАТО передислоцируют свои войска на восточный фланг Альянса, чтобы послать сигнал российскому президенту Владимиру Путину о своей солидарности и готовности к решительному ответу. В частности, в Польше усиление своей границы приветствовали, назвали это жестом солидарности и четким сигналом для России.

США и европейские партнеры по НАТО передислоцируют свои войска на восточный фланг | Новости мира

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