Премией Мюнхенской конференции наградили всех украинцев

Премия имени Эвальда фон Клейста, которую организаторы Мюнхенской конференции по безопасности ежегодно вручают за вклад в международное сотрудничество и разрешение конфликтов, в этом году была присуждена украинскому народу.

Как представитель всех украинцев награду получил президент Владимир Зеленский.

На церемонии вручения премии было объявлено, что украинский народ награжден «за мужество, самопожертвование и непоколебимую решимость защищать свою свободу и свободу всей Европы».

В своей благодарственной речи украинский президент подчеркнул, что для него является большой честью «быть здесь и иметь таких друзей украинского народа».

В частности, он поблагодарил Германию за ее постоянную поддержку, заявив, что сейчас она является крупнейшим донором помощи Украине.

Президент отметил немецкий вклад в построение критически важной системы ПВО на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре и гражданским объектам. А также упомянул о совместном немецко-украинском заводе по производству беспилотников.

Зеленский также поблагодарил других европейских лидеров, руководство Евросоюза в лице Урсулы фон дер Ляйен и президента США Дональда Трампа.

Как сообщалось, отдельно президент Украины вспомнил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Зеленский иронично заметил, что он подталкивает всех в Европе быть лучше, «чтобы мы никогда не становились такими как он — человеком, который как будто забыл о слове „стыд“.

Напомним, ранее украинский президент в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что украинцы держат европейский фронт, а тем временем «один Виктор [то есть премьер-министр Венгрии Виктор Орбан] может думать только о том, как отращивать свой живот, а не о том, как наращивать армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта».

В ответ венгерский премьер в очередной раз пообещал блокировать вступление Украины в Евросоюз в своей заметке на платформе Х.