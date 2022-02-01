Пренебрежение международными отношениями: в МИД оценили поведение посла РФ в Совбезе ООН

На заседании Совета безопасности ООН украинская делегация в очередной раз официально опровергла российскую дезинформацию о якобы планировании наступательной операции на Донбассе.

В Министерстве иностранных дел Украины считают пренебрежением международными отношениями действия постоянного представителя Российской Федерации в Организации Объединенных Наций Василия Небензи, который решил досрочно покинуть заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"К сожалению, российская дипломатия в очередной раз продемонстрировала свое пренебрежительное отношение к международным отношениям. Рассматриваем выход постоянного представителя России из зала до завершения заседания не только неуважением к обсуждаемому вопросу, но и попыткой подорвать авторитет Совета безопасности как ключевого органа, призванного реагировать на угрозы международному миру и безопасности", — сказал Николенко.

Также он отметил, что на заседании Совбеза ООН украинская делегация в очередной раз официально опровергла российскую дезинформацию о якобы планировании наступательной операции на Донбассе.

"Наша позиция остается неизменной — дипломатия является единственным путем урегулирования вооруженного конфликта, и мы делаем все возможное, чтобы предотвратить возможные провокации со стороны России. Не имели успеха и попытки отдельных членов Совбеза представить обсуждение российской агрессии как противостояние США и РФ. Это было нечем другим, чем попыткой отвести внимание международного сообщества от агрессивных действий России в Украину и Европу в целом", — подчеркнул Николенко.

Напомним:

Соединенные Штаты Америки получили письменный ответ России на свои предложения по гарантиям безопасности, сообщают ряд американских СМИ со ссылкой на собственные источники. О чем там идет речь, Вашингтон не будет раскрывать, но не исключает, что это сделает сама Россия. Сегодня Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорят по телефону.

США получили письменный ответ России на свои предложения по гарантиям безопасности | Новости мира

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