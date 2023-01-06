Преодолела 100-летний антирекорд: республиканцы с девятой попытки провалили избрание спикера Палаты представителей

Впервые за сто лет: республиканцы в Палате представителей девять раз провалили попытки избрать спикера.

Об этом пишет Укринформ.

Чтобы разблокировать работу законодательного органа, законодатели в нижней палате американского парламента инициировали десятый раунд голосования.

Республиканцы, выдвинувшие главным кандидатом своего партийного лидера Кевина Маккарти, до сих пор не продемонстрировали политическое единство. По результатам голосований Маккарти каждый раз не хватало всего 17 голосов своих однопартийцев. Потому что два десятка его соратников, представляющих консерваторов и протрамповское крыло, категорически отказываются поддерживать его кандидатуру.

Его однопартийцы выдвигают других кандидатов и голосуют за них.

Республиканцам даже не помогли перерывы между голосованиями, чтобы договориться внутри собственной политической силы.

А демократы, которые в 2023 году находятся в меньшинстве в нижней палате, демонстрируют, что у них нет никаких разногласий в своей позиции. Они выдвигают на должность спикера своего партийного лидера Хакима Джеффриса и во время каждого голосования еще не потеряли ни одного голоса в его поддержку.

Напомним, что ровно 100 лет назад, в 1923-м, республиканское большинство тоже не смогло выбрать спикера Палаты представителей с первого раза. Тогда им понадобилось девять раундов голосований, чтобы конгрессмен Фредерик Жиллетт был избран на этот пост.

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Добавим, что президент США Джо Байден в связи с этим уже выразил обеспокоенность тем, что процесс затягивается и заметил, что это создает, в том числе негативный эффект для Соединенных Штатов Америки на международной арене.

Напомним, что процесс избрания спикера нижней палаты парламента продолжается уже несколько дней. Пока все попытки провальные.

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