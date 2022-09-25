"Преодолеть страх": у Зеленского обозначили план для россиян для спасения их государства

Чтобы спасти Россию, ее граждане должны понять масштаб катастрофы в стране и устроить массовые протесты против мобилизации.
Надо также преодолеть страх перед "политбюро Путина".
Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Сети 25 сентября.
"Три обязательных шага россиян, чтобы спасти свою страну и место в истории:
1. Осознать катастрофу. Преодолеть страх перед Политбюро Путина.
2. Массовые протесты, категоричный отказ от мобилизации.
3. Другая Россия. Без "Z", – говорится в заявлении.
"Начните следовать "правильному плану", наконец…" – призвал советник главы ОП.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам с призывом "убежать от этой преступной мобилизации". Он также посоветовал россиянам сдаваться в плен.
Заметим, по данным шахматиста и российского оппозиционера Гарри Каспарова, в РФ военкоматам поставлена задача набрать от одного до трех миллионов мобилизованных.
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