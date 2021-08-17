"Преследование должны быть прекращены, а люди — освобождены": Зеленский отреагировал на задержание крымских татар

Президент призвал прекратить преследование людей в оккупированном Крыму.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна немедленно освободить задержанных сегодня крымских татар.
"Сегодня утром в домах крымских татар прошли обыски и задержания. Эти недопустимые преследования должны быть немедленно прекращены, а люди — освобождены", — написал Зеленский вTwitter.
Он также призвал мировое сообщество должным образом отреагировать на нарушения.
Напомним:
- Российские силовики в незаконно аннексированном Крыму утром 17 августа провели сразу пять обысков в домах крымских татар. После обысков их задержали.