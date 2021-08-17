"Преследование должны быть прекращены, а люди — освобождены": Зеленский отреагировал на задержание крымских татар

"Преследование должны быть прекращены, а люди — освобождены": Зеленский отреагировал на задержание крымских татар

Президент призвал прекратить преследование людей в оккупированном Крыму.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна немедленно освободить задержанных сегодня крымских татар.

"Сегодня утром в домах крымских татар прошли обыски и задержания. Эти недопустимые преследования должны быть немедленно прекращены, а люди — освобождены", — написал Зеленский вTwitter.

Он также призвал мировое сообщество должным образом отреагировать на нарушения.

Напомним:

Российские силовики в незаконно аннексированном Крыму утром 17 августа провели сразу пять обысков в домах крымских татар. После обысков их задержали.

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