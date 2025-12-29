ТСН в социальных сетях

Политика
150
2 мин

Прессконференция Трампа и Зеленского по итогам переговоров: основные положения

Основные положения президентов Украины и Соединенных Штатов.

Игорь Бережанский
Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в США, где обсудили ключевые аспекты мирного плана и гарантии безопасности для Украины.

Главное, что сообщил Владимир Зеленский:

  • Дискуссии прошли продуктивно, стороны добились значительного прогресса. 20-точечный мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США — на 100%.

  • Гарантии безопасности остаются ключевым элементом, а переговоры с европейскими лидерами были конструктивными.

  • Украина придерживается принципа уважения к контролируемым территориям и отмечает различия позиций с Россией относительно этих территорий.

  • Зеленский выразил надежду, что все положения мирного плана будут согласованы в январе.

  • Для принятия мирного плана могут использоваться референдумы или голосование в парламенте.

  • Украинцы смогут участвовать в референдумах на территории Украины, для участия граждан за границей необходимо создать соответствующую инфраструктуру в Европе.

Ключевые тезисы Дональда Трампа:

  • Встреча была очень успешной, стороны стали очень близкими к договоренностям.

  • И Россия, и Украина стремятся к завершению войны, хотя остаются одна-две сложные проблемы.

  • Трамп готов приехать в Украину и выступить в парламенте, если это поможет сохранить жизнь людей и ускорить мир.

  • Президент США заявил, что продолжит переговоры с Владимиром Зеленским завтра.

  • Вопрос зоны свободной торговли в Донбассе пока не решен, но стороны приближаются к соглашению.

  • Владимир Путин работает с Украиной над открытием Запорожской АЭС, станция может заработать в ближайшее время. Отсутствие ударов по станции является приоритетом.

  • Рабочие группы Украины и России будут сотрудничать по выполнению договоренностей.

  • Война может завершиться через несколько недель, однако есть риск, что конфликт затянется, если переговоры сорвутся.

  • По словам Трампа, Россия хочет видеть «процветающую Украину», хотя Путин не хочет прекращения войны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит общение с президентом Украины Владимиром Зеленским завтра.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас есть задатки к мирному соглашению, которое будет выгодно Украине.

