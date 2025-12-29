Прессконференция Трампа и Зеленского по итогам переговоров: основные положения

Зеленский и Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в США, где обсудили ключевые аспекты мирного плана и гарантии безопасности для Украины.

Главное, что сообщил Владимир Зеленский:

Дискуссии прошли продуктивно, стороны добились значительного прогресса. 20-точечный мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США — на 100%.

Гарантии безопасности остаются ключевым элементом, а переговоры с европейскими лидерами были конструктивными.

Украина придерживается принципа уважения к контролируемым территориям и отмечает различия позиций с Россией относительно этих территорий.

Зеленский выразил надежду, что все положения мирного плана будут согласованы в январе.

Для принятия мирного плана могут использоваться референдумы или голосование в парламенте.

Украинцы смогут участвовать в референдумах на территории Украины, для участия граждан за границей необходимо создать соответствующую инфраструктуру в Европе.

Ключевые тезисы Дональда Трампа:

Встреча была очень успешной, стороны стали очень близкими к договоренностям.

И Россия, и Украина стремятся к завершению войны, хотя остаются одна-две сложные проблемы.

Трамп готов приехать в Украину и выступить в парламенте, если это поможет сохранить жизнь людей и ускорить мир.

Президент США заявил, что продолжит переговоры с Владимиром Зеленским завтра.

Вопрос зоны свободной торговли в Донбассе пока не решен, но стороны приближаются к соглашению.

Владимир Путин работает с Украиной над открытием Запорожской АЭС, станция может заработать в ближайшее время. Отсутствие ударов по станции является приоритетом.

Рабочие группы Украины и России будут сотрудничать по выполнению договоренностей.

Война может завершиться через несколько недель, однако есть риск, что конфликт затянется, если переговоры сорвутся.

По словам Трампа, Россия хочет видеть «процветающую Украину», хотя Путин не хочет прекращения войны.

