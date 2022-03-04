"Преступление против человечества": Науседа призвал к реакции на атаку РФ на АЭС в Украине

"Преступление против человечества": Науседа призвал к реакции на атаку РФ на АЭС в Украине

Президент Литвы назвал атаки РФ на атомные электростанции в Украине актом ядерного терроризма.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал атаки РФ на атомные электростанции в Украине актом ядерного терроризма.

Поо это Науседа написал в своем Twitter.

"Российские атаки на гражданские ядерные объекты в Украине являются актом ядерного терроризма и преступлением против человечества. Островецкая АЭС в Беларуси, на границе Литвы, тоже может быть превращена в оружие Россией. Я призываю к немедленному международному ответу на ядерные преступления России МАГАТЭ", – написал он.

Литовский лидер призвал Международное агентство по атомной энергии к немедленному ответу.

Как сообщалось, российские оккупанты обстреляли площадку Запорожской АЭС. Возник пожар на территории станции. Ее удалось ликвидировать.