"Преступника всегда тянет на место преступления": Подоляк о "визите" Путина в Мариуполь

Представитель ОП назвал это цинизмом.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на визит президента-диктатора Российской Федерации Владимира Путина в оккупированный Мариуполь.
Своими мыслями Подоляк поделился в Twitter.
По словам представителя ОП, "преступника всегда тянет на место преступления".
"Пока страны цивилизованного мира заявляют об аресте "режиссера войны" (Путина В. В.) в случае пересечения границы, организатор убийств тысяч мариупольских семей приехал любоваться развалинами города и братскими могилами. Цинизм и отсутствие раскаяния", — написал Подоляк.
Напомним, Путин посетил временно оккупированный Мариуполь. Дитатор побывал в микрорайоне Невский, где оккупанты якобы строят дома вместо уничтоженных. Главу РФ сопровождал замглавы российского правительства Марат Хуснуллин.
К слову, Международный уголовный суд выдал ордера на арест главы Кремля , а также уполномоченной России по делам ребенка Марии Львовой-Беловой из-за совершенных на оккупированных территориях Украины преступлений. В частности, речь идет о незаконной депортации детей в Российскую Федерацию.
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