Превратить войну в бизнес: что Уиткофф предложил Украине вместо Tomahawk

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф / © Associated Press

Пока мир ожидает от Вашингтона решительных геополитических шагов, окружение Дональда Трампа делает ставку на граничащий с цинизмом прагматизм. За закрытыми дверями имений во Флориде формируется новая концепция завершения войны в Украине, которую можно описать лозунгом «Make Money Not War» («Зарабатывайте деньги, а не сражайтесь»). Главная идея этого подхода состоит в том, чтобы превратить Россию из военной угрозы в «страну возможностей» для американского бизнеса, при этом фактически вынудив Украину принять новые правила игры.

Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники и инсайдерскую информацию.

Тайная встреча в Майами и «теневая дипломатия»

Журналисты рассказывают о встрече, состоявшейся в прошлом месяце в Майами-Бич. За одним столом собрались три влиятельных бизнесмена: давний друг и партнер Трампа по гольфу Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Последний является доверенным лицом Путина и, несмотря на санкции, играет ключевую роль в этих переговорах.

На экране ноутбука они редактировали документ, цель которого интегрировать российскую экономику объемом 2 триллиона долларов назад в мировую систему. Причем приоритет отдается именно американским компаниям, которые должны опередить европейских конкурентов в погоне за дивидендами.

Для Кремля эти переговоры стали кульминацией стратегии, разработанной еще до инаугурации Трампа: обойти традиционные органы нацбезопасности США (ЦРУ и Госдеп) и убедить новую администрацию, что «границы весят меньше бизнеса». Уиткофф, действующий как спецпредставитель Трампа, уже шесть раз посещал Россию и встречался с Путиным, часто не сообщая об этом американских спецслужб.

Вместо ракет - отмена пошлин

Один из наиболее показательных эпизодов этой бизнес-дипломатии касается военной помощи Украине. В октябре президент Владимир Зеленский посетил Вашингтон с просьбой предоставить дальнобойные ракеты Tomahawk. Украинские военные планировали использовать их для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров на более выгодных для Киева условиях.

Однако, по данным WSJ, Трамп, накануне говоривший с Путиным, решил не предоставлять эти ракеты. Стив Уиткофф предложил украинским чиновникам альтернативный подход.

«Какая польза от горстки ракет?» – риторически спрашивал переговорщик Трампа во время обсуждений.

Вместо оружия он посоветовал Украине просить у Трампа 10-летнее освобождение от таможенных тарифов. По его мнению, это должно было бы «перезарядить» украинскую экономику. Уиткофф также выдвигал достаточно эксцентричные идеи, например о том, чтобы украинские солдаты после разоружения работали операторами в дата-центрах искусственного интеллекта, построенных американцами, получая зарплаты уровня Кремниевой долины.

Распределение ресурсов: Арктика, космос и замороженные активы

План, продвигаемый российской стороной через Дмитриева, поражает своими масштабами. Москва предлагает американским компаниям доступ к разработке недр в Арктике и Сибири, в том числе месторождений редкоземельных металлов и энергоресурсов. Обсуждаются даже совместные миссии на Марс с участием SpaceX Илона Маска и Роскосмоса.

Что касается финансирования восстановления Украины, то здесь «миротворцы» планируют использовать около 300 миллиардов долларов замороженных активов российского Центробанка, в большинстве своем находятся в Европе. Идея состоит в том, чтобы за эти деньги американские и российские компании реализовывали общие инвестиционные проекты.

Американские бизнесмены уже готовятся "снимать сливки". Сообщается об интересе Exxon Mobil к возвращению в нефтегазовый проект "Сахалин-1". Другие инвесторы, связанные с окружающими Трампа, уже нанимают лоббистов, чтобы получить лицензии на покупку российских активов, включая даже взорванный газопровод «Северный поток-2».

Шок в Европе и риски для Украины

Европейские союзники США в шоке от такого развития событий. Когда детали этих планов попали в европейские разведки, это вызвало настоящий переполох. В ЕС опасаются, что Москва использует жадность американского бизнеса, чтобы убить клин между США и Европой.

Премьер-министр Польши Дональд Туск метко подытожил ситуацию: «Мы знаем, что это не о мире. Это о бизнесе». Европейцы озабочены тем, что после насильственной смены границ Россию фактически вознаграждают новыми коммерческими возможностями.

Главный вопрос для истории, как отмечают авторы статьи, состоит в том, действительно ли Путин готов остановить войну ради этих соглашений, это лишь хитрый маневр, чтобы успокоить США, пока он продолжает медленно, но неумолимо захватывать Украину. Предыдущий опыт, в частности провальный августовский саммит, где Путин вместо конструктива прочитал Трампу лекцию по истории, намекает на второй вариант.

Впрочем, Стив Уиткофф остается оптимистом и уверен, что экономический интерес станет лучшим предохранителем от будущих конфликтов.

«Я занимаюсь заключением сделок. Вот поэтому я здесь. Мы продолжаем стучать в дверь и генерировать идеи», - заявил Уиткофф в интервью изданию.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что США не предоставят Украине «Томагавки» и не будут конфисковывать российские активы. По мнению эксминистра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, это свидетельствует о том, что «политика выгоды» снова выходит на первый план.