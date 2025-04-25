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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Президент анонсировал новые дипломатические встречи для прекращения огня: подробности

Украина в очередной раз настаивает на мире.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с заявлением о дипломатических усилиях для достижения мира и прекращения боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с заявлением о дипломатических усилиях для достижения мира и прекращения боевых действий / © t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможных важных встречах в ближайшие дни, которые должны приблизить долгожданное прекращение боевых действий в Украине.

Об этом он сказал в своем вечернем обращении.

По его словам, сейчас критически необходимо безусловное прекращение огня, которое может быть достигнуто путем дипломатических усилий.

«Нужно реальное давление на Россию, чтобы они восприняли либо американское предложение прекратить огонь и двигаться к миру, либо наше предложение — любое, действительно может сработать и гарантировать надежное, немедленное и безусловное прекращение огня, а затем — достойный мир и гарантии безопасности», — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что дипломатические инструменты должны быть использованы в полной мере: « Дипломатия должна сработать. И мы делаем все для того, чтобы дипломатия стала действительно содержательной и наконец-то сработала».

Напомним, Зеленский сделал громкое заявление, что Украина никогда не признает Крым российским. Эта позиция основывается на Конституции и международном праве.

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