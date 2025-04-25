Президент анонсировал новые дипломатические встречи для прекращения огня: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с заявлением о дипломатических усилиях для достижения мира и прекращения боевых действий / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможных важных встречах в ближайшие дни, которые должны приблизить долгожданное прекращение боевых действий в Украине.

Об этом он сказал в своем вечернем обращении.

По его словам, сейчас критически необходимо безусловное прекращение огня, которое может быть достигнуто путем дипломатических усилий.

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«Нужно реальное давление на Россию, чтобы они восприняли либо американское предложение прекратить огонь и двигаться к миру, либо наше предложение — любое, действительно может сработать и гарантировать надежное, немедленное и безусловное прекращение огня, а затем — достойный мир и гарантии безопасности», — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что дипломатические инструменты должны быть использованы в полной мере: « Дипломатия должна сработать. И мы делаем все для того, чтобы дипломатия стала действительно содержательной и наконец-то сработала».

Напомним, Зеленский сделал громкое заявление, что Украина никогда не признает Крым российским. Эта позиция основывается на Конституции и международном праве.