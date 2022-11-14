Президент Аргентины заявил, что хочет устроить мирные переговоры между Украиной и Россией

Фернандес сказал, что его позиция согласована с президентом Франции Эммануэлем Макроном

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что он будет способствовать тому, чтобы Украина и Россия сели за стол переговоров.

Об этом он заявил во время брифинга по итогам его рабочей поездки во Францию Buenos Aires Times.

Аргентинский президент отметил, что использует свои контакты среди стран G20 на саммите Индонезии, чтобы наладить "диалог между Киевом и Москвой".

"Мы договорились с Макроном, чтобы поговорить с другими лидерами G20, чтобы увидеть, можем ли мы предпринять какие-то конкретные действия в пользу создания возобновляющего диалог стола, который начинается с прекращения огня", — сказал он.

Также Фернандес заявил, что диалог будут вести Киев и Москва, но решение должно быть глобальным, вне позиции блоков. Он отметил, что также хочет участвовать в переговорах.

"Я хочу, чтобы Аргентина сидела за столом переговоров, потому что я хочу найти решение", – добавил Фернандес.

Президент Аргентины добавил, что он осуждает "непристойность" конфликта и предупредил об угрозе ядерного оружия, а также напомнил, что российская агрессия против Украины имеет серьезные последствия для остального мира, особенно для развивающихся стран.

Напомним, ранее сообщалось, что высокопоставленные чиновники США начали подталкивать Киев к мирным переговорам на случай, если зима затормозит динамику на фронте.

Кроме того, мы ранее информировали, что издание CNN писало, что в Штатах существуют разные мнения по поводу целесообразности переговоров с РФ, но давить на Украину там не собираются.

Читайте также: