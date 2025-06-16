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Президент Австрии публично обратился к Путину во время визита Зеленского
Австрийский лидер призывает Москву к "серьезным" переговорам.
Президент Австрии Александр ван дер Беллен публично обратился к российскому "фюреру" Владимиру Путину и призвал начать переговоры.
Об этом австрийский лидер сказал во время пресс-конференции с прибывшим с визитом в Вену Владимиром Зеленским.
"Я апеллирую еще раз к чиновникам в Кремле - закончить эту незаконную войну и начать серьезные, честные переговоры. Господин президент Зеленский нас сегодня еще раз заверил, что Украина готова к этому", - подчеркнул ван дер Беллен.
Он отметил, что международное сообщество в рамках ООН выступило "за справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир для Украины".
"Но такой мир не может наступить без всяких сомнений, без учета интересов безопасности Украины", - добавил австрийский президент.
Напомним, 14 июня диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Она длилась 50 минут и "был полезным", заявили в Кремле.
Позже сам Трамп поделился подробностями разговора с Путиным. По его словам, диктатор позвонил поздравить с днем рождения. По словам президента США, основная часть разговора была посвящена Ирану, а тема Украины обсуждалась кратко.