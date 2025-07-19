Президент Азербайджана призвал Украину не мириться с оккупацией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев / © azertag.az

Реклама

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Украина не должна мириться с оккупацией своих территорий.

Об этом он сказал на Шушинском медиафоруме, отвечая на вопросы украинского журналиста Дмитрия Гордона.

«Я имел возможность отвечать на вопросы представителя Украины на одной из мер несколько лет назад. Приблизительно такой же был вопрос. И мой ответ не будет отличаться от того, что я говорил тогда. И думаю, что это созвучно и чаяниям украинского народа. Никогда не соглашаться на оккупацию — вот это главный совет. Это то, что мы делали», — заявил Ильхам Алиев.

Реклама

Президент Азербайджана провел параллель между ситуацией в Украине и конфликтом в Нагорном Карабахе. Он напомнил, что Совет Безопасности ООН в свое время принял четыре резолюции, требующие выведения армянских войск, но международное сообщество не достигло их выполнения.

«Мы решили, что создадим новые реалии и вы будете с ними мириться. Так и случилось, — сказал он

Президент напомнил, что Азербайджан не стал дожидаться и сам возобновил контроль над Карабахом. Поэтому он пожелал украинцам не сдаваться и сделать то же самое.

Раньше мы писали, как президент Азербайджана Алиев поставил Путина на место.

Реклама