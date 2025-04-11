Президент Азербайджана сделал заявление о перспективах мира между Украиной и РФ

Ильхам Алиев и Владимир Путин. / © Associated Press

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не видит перспективы мира между Украиной и Россией в ближайшем будущем.

Об этом азербайджанский лидер сказал во время международного форума "К новому миропорядку", пишет CentralAsia .

По его словам, прекращение огня не останавливает войну. Он подчеркнул, что "войны заканчиваются, когда подписывается окончательный акт капитуляции".

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"Я лично, будучи реалистом, не вижу в ближайшем будущем никаких перспектив мира между Украиной и Россией", - сказал Алиев.

Президент Азербайджана отмечает, что Москва объявила оккупированные территории частью РФ. По словам Алиева, ни одна страна не согласится пойти на компромисс по территориальной целостности. Поэтому ожидать, что Киев согласится пожертвовать своей международно признанной территорией в обмен на мир, будет несправедливо и нереалистично.

"Украина, как и весь мир, считает эти оккупированные территории частью Украины. Азербайджан также считает их частью Украины. Как они могут пожертвовать и сказать: нет, это не часть Украины? Ну, если это произойдет, значит, я чего-то не понимаю в международной политике", - подчеркнул азербайджанский лидер.

Официальный Баку, говорит он, поддерживает и будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Как страна, которая пострадала от оккупации и нарушения нашей территориальной целостности, мы, конечно, полностью понимаем эту ситуацию", - добавил он.

Напомним, спецпосланник президента США Стив Виткофф снова отправился к "фюреру" Владимиру Путину говорить о войне. Если перемирие в войне РФ против Украины не будет достигнуто до конца месяца, президент США Дональд Трамп может инициировать новые санкции против России.

Дата публикации 19:49, 10.04.25 Количество просмотров 31 Переговоры активизировались! Плюсы и подводные камни для Украины!