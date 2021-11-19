Президент Болгарии назвал аннексированный Крым "российским"

Румен Радев заявил, что санкции против России неэффективны.

Действующий президент Болгарии Румен Радев назвал аннексированный Крым "российской территорией" и заявил о "неэффективности санкций" ЕС против России.

Об этом он заявил на дебатах перед вторым туром президентских выборов, сообщает болгарская служба Радио Свобода.

Так, Радев повторил свои слова от 2016 года о том, что "сейчас Крым является российским". По его словам, в отношении России много спекуляций, и поэтому, по его мнению, самое главное – искать диалог с Москвой.

Кроме того, Радев заявил, что санкции против России "неэффективны" и призвал "более прагматично сотрудничать с РФ".

"Санкции против России выглядят неэффективными. Нам нужна прагматичная политика по отношению к Москве. Не в последнюю очередь мы не должны забывать, что Россия является очень важным фактором в борьбе с глобальным терроризмом", — цитирует Радева Trud.bg.

Оппонент Радева профессор Анастас Герджиков сказал, что Крым – это украинская территория, независимо от того, "какой там флаг". По его словам, санкции против России нельзя отменять, пока не будет решено дело Крыма и вопросы прав человека в России.

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