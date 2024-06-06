Президент Болгарии раскритиковал разрешение Украины бить по РФ: ведет к "ядерному Армагеддону"

Президент Болгарии Румен Радев не поддерживает инициативу по разрешению Украины на удары по территории России западным вооружением.

Об этом он заявил журналистам, сообщила болгарская служба "Радио Свобода".

По его словам, это угрожает "эскалацией" и может привести к "ядерному Армагеддону".

"Участие НАТО в этом конфликте на всех уровнях является секретом полишинеля, который становится все более очевидным. Эта вовлеченность усугубляется и чревата риском неконтролируемой эскалации. Это означало бы ядерный Армагеддон", — выразился Радев.

Президент Болгарии также отреагировал на идею отправки иностранных инструкторов в Украину. Он считает, что из-за этих решений "красные линии уже перейдены".

Заметим, что с самого начала полномасштабного вторжения России Радев подыгрывал российской пропаганде. По его словам, болгарская помощь Украине будет означать, что его страна "тоже вовлечена в войну".

Напомним, ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что "невозможная победа над Россией" и даже связал двухлетнюю полномасштабную войну с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

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