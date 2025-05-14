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Президент Бразилии хочет поговорить с Путиным перед встречей в Стамбуле: заявление да Силвы
В Бразилии называют прямой диалог между Киевом и Москвой "единственным способом прекратить конфликт".
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что попытается убедить диктатора РФ Владимира Путина на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Турции.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Китае, сообщает Ouest-France.
Лула да Силва пообещал, что "попробует поговорить с Путиным". Известно, что бразильский президент на обратном пути домой планирует остановиться в Москве.
"Мне ничего не стоит сказать ему: "Эй, товарищ Путин, езжай в Стамбул и договаривайся, ради Бога"", - высказался президент Бразилии.
Отметим, что Пекин и Бразилиа опубликовали совместное заявление, в котором приветствовали предложение президента-диктатора РФ Владимира Путина начать прямые переговоры с Украиной. Обе страны назвали прямой диалог "единственным способом прекратить конфликт".
Переговоры Украины и РФ
Ранее сообщалось о том, что Бразилия рассматривает участие в переговорах по Украине. Такую инициативу, по информации источников, в Бразилии объясняют слабыми результатами усилий США, пытающихся повлиять на прекращение войны.
Впрочем, 15 мая запланированные переговоры должны пройти в турецком Стамбуле. Инициатива поступила от диктатора РФ Владимира Путина. Мол, прямые переговоры были прерваны в 2022 году. Впрочем, сам фюрер не приедет в Турцию. По крайней мере, об этом пишут иностранные медиа. Якобы на переговоры отправится глава МИД РФ Сергей Лавров.
Не прилетит в Стамбул и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, также выступавший за посредничество Анкары. Американский лидер заявил, что государственный секретарь США Марк Рубио в четверг посетит Турцию для участия в переговорах между Украиной и Россией.