Президент Бразилии хочет стать посредником на переговорах Украины и России

Президент Бразилии намерен поднять эту тему во время встреч на полях саммита G7.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лулада Силва заявил о своем желании помочь Украине и агрессору России найти "золотую середину" на переговорах по окончании развязанной Кремлем войны.

Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, пишет Metropoles.

Он хочет обсудить это на саммите стран G7 в Японии. К слову, да Силва приговорил вторжение оккупационной армии РФ в Украину более года назад. Впрочем, по его словам, необходимо двигаться вперед в диалоге.

"Каждая страна имеет свои причины. Украина фактически не может смириться с оккупацией своей территории, она должна сопротивляться. Европейский Союз прав в своем решении (выступить на стороне Украины – Ред.), а Бразилия и другие страны правы в своем желании найти золотую середину. Я думаю, что это возможно. Если бы я считал, что это невозможно, я бы не участвовал в этом", — сказал он.

Также Лула да Силва заявил, что уже обсуждал урегулирование "украинского конфликта" с лидерами Китая, Великобритании и Нидерландов.

Скандальные заявления к Силве

В середине апреля президент Бразилии заявил, что США следует прекратить "поощрять" войну в Украине и начать говорить о "мире". Мол, так миру удастся "убедить" российского и украинского президентов, ведь мир в интересах всего мира.

После международного возмущения этим заявлением в МИД призвали Лулу да Силву приехать в Украину, чтобы понять истинные причины и сущность российской агрессии.

После этого Лула да Силва поручил своему специальному помощнику по международным вопросам Селсу Аморим отправиться в Украину. Случилось это на фоне его заявлений о том, что Соединенным Штатам следует прекратить "поощрять" войну в Украине и говорить о "мире".

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