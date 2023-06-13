Президент Бразилии не верит в военное решение "конфликта" в Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что не видит "военного решения" в Украине.

Об этом он заявил в ходе встречи с президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляен, сообщает DW.

Войну в Украине бразильский лидер называет "конфликтом". Мол, для его решения необходима дипломатия.

"Не существует военного разрешения для этого конфликта. Нам нужно больше дипломатии и меньше вооруженного вмешательства в Украине", — высказался Силва.

Он отметил, что Бразилия голосовала в пользу резолюции ООН с осуждением вторжения России в Украину. По его словам, "должен быть путь к миру, поскольку рост эскалации и использования силы несет огромные риски".

Заявления Силвы о войне в Украине

В середине апреля президент Бразилии заявил, что США следует прекратить "поощрять" войну в Украине и начать говорить о "мире". Мол, так миру удастся "убедить" российского и украинского президентов, ведь мир в интересах всего мира. Впрочем, после критики подобных инициатив он выступил с осуждением войны.

Несмотря на это, бразильский лидер не отошел от мысли о том, мол, "не все так однозначно" в войне. По его словам, виновных в российской агрессии якобы "бесполезно искать".

Уже в мае Лула да Силва заявил, что Бразилия хочет стать посредником на переговорах Украины и России. Мол, страна хочет помочь найти "золотую середину" на переговорах по окончании развязанной Кремлем войны. Мол, нужно двигаться вперед в диалоге.

Читайте также: