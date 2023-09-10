Президент Бразилии поддержал Путина и заверил, что его не арестуют на саммите G20 в Рио-де-Жанейро

Президент Бразилии заявил, что Владимира Путина не арестуют в Бразилии на саммите G20 в 2024 году.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что российского диктатора Владимира Путина не арестуют в Бразилии, если он приедет на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, который пройдет в 2024 году.

Об этом Силва сказал в комментарии журналистам в кулуарах на саммите G20 в Дели, пишет Reuters.

"Я считаю, что Путин может легко поехать в Бразилию. Могу вам сказать, что если я буду президентом Бразилии, и он приедет в Бразилию, его ни за что не арестуют", - заявил он.

Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, обвинив его в незаконной депортации сотен детей из Украины.

Путин уже неоднократно пропускал международные встречи и не присутствовал на встрече G20 в Дели.

В субботу страны G20 приняли декларацию, в которой не осудили Россию за войну в Украине, но призвали все государства не применять силу для захвата территории.

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