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Президент Бразилии попытался оправдаться, почему отказал Шольцу передать снаряды для ВСУ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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Президент Бразилии попытался оправдаться, почему отказал Шольцу передать снаряды для ВСУ

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва известен своими неоднозначными заявлениями о войне в Украине. / Фото: twitter.com/ru_rbc

Канцлер обратился с таким предложением к да Силве во время своего визита в Бразилию.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пытался хоть как-то оправдаться, почему отказал канцлеру Германии Олафу Шольцу в передаче боеприпасов для танков Leopard, которые могли бы применяли ВСУ.

Свое нежелание помогать он объяснил в интервью   El Pais.

Мол, причина в том, что у Бразилиа нет желания становиться так называемой "стороной военного конфликта" в Украине.

"Если они запустят ракету, и Россия обнаружит, что ее продала Бразилия, то это означает, что Бразилия вступила в войну. А когда она вступает, она не может говорить о мире", – считает Лула и Силва.

Бразильский лидер рассказал, что визит в страну Шольц попросил нас послать снаряды для немецких танков. "Я сказал Шольцу, что не собираюсь их продавать", – вспомнил Силва.

Напомним, Лула да Силва поручил своему специальному помощнику по международным вопросам Селсу Аморим отправиться в Украину. Случилось это на фоне его заявлений о том, что Соединенным Штатам следует прекратить "поощрять" войну в Украине и говорить о "мире".

После этого скандального заявления, вызвавшего международное возмущение, в МИД призвали приехать Лулу да Силву в Украину, чтобы понять истинные причины и сущность российской агрессии.

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Дата публикации
Просмотры
2370
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