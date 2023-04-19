Президент Бразилии после критики его "миротворческой инициативы" осудил войну в Украине

Бразильский президент Луис Инасио Лула да Силва после критики Соединенных Штатов и его заявлений о поощрении войны выступил с осуждением войны в Украине. К слову, "мирная инициатива" лидера Бразилии подверглась международной критике.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Накануне во время встречи с румынским президентом Клаусом Йоханнисом Лула да Силва осудил нарушение территориальной целостности Украины агрессорской Россией. Бразильский лидер призвал международное сообщество к посредничеству для прекращения войны. Впрочем, он подчеркнул, что по-прежнему считает возможным достижение мира между двумя странами из-за дипломатических усилий "группы нейтральных стран".

Следует отметить, что новые заявления Лулы да Силвы раздались после того, как он вызвал критику западных союзников словами о том, что Вашингтон "затягивает боевые действия, поставляя оружие Украине и поощряя войну". Между тем, в Вашингтоне говорят: официальные лица США частно ясно дали понять бразильским коллегам, что в Белом доме не недовольны критикой Лулы политики вооружения Украины.

Скандальные заявления президента Бразилии

Одно из неоднозначных высказываний да Силвы касалось аннексированного Россией Крыма. Он предлагал, чтобы Украина уступила Россию полуостров для того, чтобы положить конец войне. Мол, "миру нужен покой", а потому нужно "найти решение".

Лула да Силва заявил, что США должны прекратить "поощрять" войну в Украине и начать говорить о "мире". По его словам, таким образом мир удастся "убедить" российского и украинского президентов, ведь "мир в интересах всего мира".

Белый дом подверг резкой критике Бразилию за заявления президента Силвы. Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби отмечает, что Бразилиа повторяет российскую и китайскую пропаганду, вообще не смотря на факты.

Украинский МИД также не заставил себя ждать с реакцией. В ведомстве пригласили президента Бразилии в Украину. По словам спикера Олега Николенко, "Украина с заинтересованностью наблюдает за усилиями президента Бразилии по поиску решения для прекращения войны".

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