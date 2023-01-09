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Президент Бразилии приехал посмотреть на ущерб от протестов, а экс-глава государства уличил соратников в нарушении закона

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Президент Бразилии приехал посмотреть на ущерб от протестов, а экс-глава государства уличил соратников в нарушении закона

Фото: Associated Press

Президент Бразилии Лула да Силва прибыл к своей резиденции, чтобы оценить ущерб, который зданию нанесли устроившие беспорядки сторонники Болсонару.

Полиция Бразилии при помощи светошумовых гранат и перцового газа взяла под контроль захваченные протестующими здания в столице.

Об этом пишет газета Folha.

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что участники акций в его поддержку, напавшие на правительственные здания в столице страны, нарушили закон.

"Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и проникновения в общественные здания, которые произошли сегодня, нарушают установленный порядок", - написал он на своей странице в Twitter.

Протесты в Бразилии

Тысячи протестующих штурмовали правительственные здания в Бразилии. Сторонники экс-президента так продемонстрировали, что не могут смириться с его проигрышем на выборах, хотя после них уже прошло пару месяцев.

В ответ на протесты в Бразилии привлекли силовиков для возобновления порядка в столице. Президент страны пообещал, что позаботится о жестком наказании для участников беспорядков.

После вмешательства силовиков количество задержанных за участие в протестах в Бразилии превысило 400 человек.

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Дата публикации
Просмотры
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