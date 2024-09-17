Президент Бразилии сделал заявление о войне России в Украине

Бразилиа призывает к миру, подчеркнул Лула да Силва.

Бразилия останется нейтральной в конфликте (так Бразилиа называет войну ) между Украиной и Россией. Мол, страна призывает к мирному решению.

Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, сообщает Correio Braziliens.

По его словам, участники войны, призывающие сейчас к диалогу с Бразилией, должны были сделать это до начала боевых действий.

"Для Бразилии важно оставаться в стороне от этого конфликта и выступать за мирное урегулирование. Те, кто хочет говорить с нами сейчас, могли бы сделать это до начала войны", — заявил Лула Силву.

Он подчеркнул, что якобы Бразилия уже осудила российское вторжение. Впрочем, страна продолжает настаивать на мирном развязывании войны, стремясь избежать участия в военных действиях.

Напомним, ранее ЮАР поддержала план Китая и Бразилии по завершению войны РФ против Украины. Отмечается, что Южная Африка поддерживает консенсус из шести пунктов, предложенных странами, для политического урегулирования конфликта в Украине.

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