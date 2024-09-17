Президент Бразилии сделал заявление о войне России в Украине

Бразилиа призывает к миру, подчеркнул Лула да Силва.
Бразилия останется нейтральной в конфликте (так Бразилиа называет войну ) между Украиной и Россией. Мол, страна призывает к мирному решению.
Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, сообщает Correio Braziliens.
По его словам, участники войны, призывающие сейчас к диалогу с Бразилией, должны были сделать это до начала боевых действий.
"Для Бразилии важно оставаться в стороне от этого конфликта и выступать за мирное урегулирование. Те, кто хочет говорить с нами сейчас, могли бы сделать это до начала войны", — заявил Лула Силву.
Он подчеркнул, что якобы Бразилия уже осудила российское вторжение. Впрочем, страна продолжает настаивать на мирном развязывании войны, стремясь избежать участия в военных действиях.
Напомним, ранее ЮАР поддержала план Китая и Бразилии по завершению войны РФ против Украины. Отмечается, что Южная Африка поддерживает консенсус из шести пунктов, предложенных странами, для политического урегулирования конфликта в Украине.
Читайте также:
- Китай назвал "единственный выход" для войны в Украине
- Встреча Зеленского и Байдена: стала известна главная тема обсуждения президентов
- В Турции сделали заявление об окончании войны в Украине и мирные переговоры