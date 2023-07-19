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Президент Бразилии снова отметился скандальным заявлением о войне в Украине

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1701
Время на прочтение
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Президент Бразилии снова отметился скандальным заявлением о войне в Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. / Фото: Associated Press

Силва настаивает на мирных усилиях разрешить "конфликт".

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что мир устал от войны России в Украине. Именно поэтому политик настаивает на мирных усилиях разрешить "конфликт".

Об этом Лула сказал журналистам в Брюсселе, сообщает Bloomberg.

"Мир начинает уставать. Страны начинают уставать. Так что настанет момент, когда будет мир. И тогда должна быть группа стран, способных разговаривать с Россией и разговаривать с Украиной", — высказался бразильский президент.

Издание пишет, что двухдневном саммите лидеров Европейского Союза и Латинской Америки президент Бразилии не называл агрессорку Россию виновной в войне.

Между тем, заявил Силва, президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден также виновны в том, что не смогли продолжить переговоры с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным.

Напомним, Лула да Силва известен своими неоднозначными заявлениями о российской войне. К примеру, недавно президент Бразилии высказал мнение о том, что не верит в военное решение "конфликта" в Украине. Мол, для его решения необходима дипломатия.

По его словам, "не все так однозначно" в войне. Силва говорит, мол, виновных в российской агрессии якобы "напрасно искать".

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Дата публикации
Просмотры
1701
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