Президент Чехии дал жесткий прогноз по окончании войны в Украине

Агрессорка Российская Федерация пока не настроена на прекращение своей войны против Украины. В то же время Киев нуждается в большей и более быстрой военной поддержке для мирного урегулирования.

Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел на украинском ланче на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает NV.

«Будучи бывшим военным, я не хочу создавать слишком оптимистичных ожиданий на этот год, зная, какой враг у нас против нас», — сказал чешский лидер.

По его словам, он три года назад также предостерег от преувеличенного оптимизма, когда речь шла о контрнаступлении ВСУ. Павел подчеркнул, что тогда его критиковали, мол, он подрывает украинский военный дух.

«Но единственное, что я делал, это предостерег от создания ожиданий, которые, если они не сбудутся, приведут к разочарованию со всех сторон», — подчеркнул президент Чехии.

Вспомнил Петр Павел и огромные утраты армии РФ в войне. Он акцентировал на том, что цена для окупантов за каждый квадратный километр территории Украины чрезвычайно высока.

В то же время, президент заявил о важности санкций и на необходимости дальше усиливать их. В частности, против теневого флота, транспортирующего нефть из России. Можно создать условия, чтобы Москва поняла, что не может добиться успеха на фронте, а ее единственный путь — это переговоры.

«Я не уверен, что Россия готова к этому ментально, и именно мы все, включая, и прежде всего, Соединенные Штаты должны усилить даже политическое давление на Россию, а не на Украину, потому что это не приведет Путина к столу переговоров», — высказался президент Чехии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о главной опасности продолжительной войны с Россией. Глава государства подчеркнул, что «чем дольше идет война, тем больше ресурсов получает агрессор». Он также отметил, что россияне совершенствуют вооружение для атак на Украину. В частности, «Шахеды».