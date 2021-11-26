Президент Чехии Милош Земан вернулся в больницу из-за положительного COVID-теста

Чешский лидер сдал тест в соответствии со стандартами компании, предоставляющей услуги по уходу на дому.

Президент Чехии Милош Земан в четверг, 25 ноября, вернулся в больницу через несколько часов после выписки, поскольку получил положительный результат теста на COVID-19.

Об этом со ссылкой на AFP сообщает The Guardian.

По словам спикера чешского лидера Иржи Овчачека, глава государства "прошёл тестирование на COVID-19 в соответствии со стандартами поставщика услуг по уходу на дому". "К сожалению, результат оказался положительным", – указал он.

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Отмечается, что чешский президент в пятницу должен был назначить лидера правоцентристов Петра Фиалу премьер-министром, однако сейчас это мероприятие отсрочено на неопределенный срок.

Как сообщалось, Милоша Земана госпитализировали 10 октября, на следующий день после выборов, на которых его союзник премьер-министр Андрей Бабиш потерпел поражение.

У президента Чешской Республики подтвердился цирроз печени. Ему ввели желудочный зонд для кормления PEG.

В четверг утром, после почти семи недель лечения, чешского лидера выписали из Центрального военного госпиталя в Праге, после чего он отправился в свою резиденцию во дворце Ланы. Уход за Земаном должна была обеспечивать специализированная компания Senior Home Group.

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