Президент Чехии назвал единственного политика, к которому Путин может прислушаться

Петр Павел. / © Associated Press

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Диктатор-президент РФ Владимир Путин рассматривает американского лидера Дональда Трампа как единственного собеседника на возможных мирных переговорах по войне в Украине.

Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел в интервью BBC.

По его словам, это сознательной попыткой "фюрера" исключить европейские страны из переговорного процесса.

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"Потому что президент Путин четко говорит, что видит американского президента как единственного собеседника на переговорах. Это сознательная попытка исключить европейские страны из переговорного процесса", - подчеркнул Павел.

Чешский президент отмечает, что именно поэтому ЕС с самого начала войны пытался наиболее активно обсуждать с американскими партнерами и союзниками параметры любых переговоров. Ведь их результат, безусловно, влияет на безопасность всей Европы. Именно поэтому он должен занять свое место за столом переговоров.

"Я считаю, что с обеих сторон Атлантики, безусловно, заинтересованы в значительно большем экономическом давлении на Россию. Потому что это такой набор мер, который не убивает, но при этом очень мощный", - добавил Павел.

Напомним, Дональд Трамп сделал заявление о диктаторе РФ Владимире Путине. Американский лидер заверил, что Украина будет получать американскую военную помощь, поскольку российский фюрер «хочет продолжать убивать людей».

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Заметим, журналист Виталий Портников отметил, что Владимир Путин не оценил уступки Трампа . Изменение отношения американского президента к российскому диктатору произошло из-за того, что перед шестым телефонным разговором с кремлевским диктатором президент США решил заставить Путина изменить взгляд на войну против Украины путем достаточно серьезных уступок Москве.

Дата публикации 12:57, 07.07.25 Количество просмотров 4 Украина убеждает США и Европу! Решающая неделя для страны! Что уже известно?