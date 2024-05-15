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Президент Чехии назвал наивными надежды Украины отвоевать захваченные территории

Президент Чехии назвал наивными надежды Украины отвоевать захваченные территории

Президент Чехии Петр Павел / Фото: Associated Press

Президент Чехии Петр Павел считает, что на войну в Украине следует "смотреть реалистично".

Президент Чехии Петр Павел считает наивными мнения, что Украина сможет отвоевать у России оккупированные территории "в обозримом будущем". Ведь Россия "просто так их не отдаст".

Об этом он сказал в интервью SkyNews, пишет Ceske noviny.

Президент Чехии призвал к реалистичному взгляду на ситуацию.

"Я думаю, было бы наивно говорить, что Украина может вернуть оккупированные территории в обозримом будущем. Россия просто так не отдаст оккупированные территории. Нам нужно остановить войну, а затем начать обсуждать будущие договоренности. Это может быть некий компромисс, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантом этого соглашения", – сказал он.

Позже в сети Twitter (Х) он добавил, что уже давно подчеркивает необходимость поддерживать Украину всеми средствами в соответствии с международным правом.

"Частью этой законной поддержки является также увеличение поставок боеприпасов и военной техники в Украину, в частности, через чешскую инициативу по боеприпасам", — написал он.

Он добавил, что Россия могла бы немедленно прекратить войну, но она не заинтересована в том, что надеется достичь своих целей – захватить Украину, устранить ее демократически избранное правительство и демилитаризовать суверенную страну.

Однако военная поддержка Украины не исключает поиска решения для прекращения конфликта, сказал Павел.

"Напротив, это должно происходить одновременно. В то же время должно быть правдой то, что любая будущая мирная договоренность обязательно предполагает согласие Украины, учитывая ее базовые интересы", – написал он.

Именно поэтому, добавил Павел, он принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского на июньскую конференцию в Швейцарии относительно мира в Украине.

Напомним, ранее лидер Чехии Петр Павел сообщил, что Украина может получить первую партию снарядов в количестве 180 тысяч в рамках чешской инициативы уже в июне, а дальнейшие поставки будут значительно большими объемами.

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