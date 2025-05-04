Президент Чехии оценил возможность окончания войны в 2025 году

Президент Чехии Петр Павел / © скриншот с видео

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Чехия будет продолжать поставлять Украине боеприпасы в следующем 2026 году, поскольку нет уверенности, что война в этом году закончится.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

По его словам, если мира в Украине все же удастся достичь быстрее, то боеприпасы, которые будут поставляться Чехией в рамках артиллерийской инициативы, будут пополнять запасы.

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«Я убежден, что именно артиллерийская инициатива, возможность поставлять в Украину достаточное количество боеприпасов является одним из условий, как заставить Россию прийти к мнению, что нет смысла продолжать эту войну», - подчеркнул Петр Павел.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина рассчитывает получить в рамках "чешской инициативы" 1,8 миллиона артиллерийских снарядов уже в этом году.