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Президент Чехии оценил возможность окончания войны в 2025 году
Чешский президент считает, что поставки в Украину боеприпасов заставят Россию быстрее завершить войну.
Чехия будет продолжать поставлять Украине боеприпасы в следующем 2026 году, поскольку нет уверенности, что война в этом году закончится.
Об этом заявил президент Чехии Петр Павел на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.
По его словам, если мира в Украине все же удастся достичь быстрее, то боеприпасы, которые будут поставляться Чехией в рамках артиллерийской инициативы, будут пополнять запасы.
«Я убежден, что именно артиллерийская инициатива, возможность поставлять в Украину достаточное количество боеприпасов является одним из условий, как заставить Россию прийти к мнению, что нет смысла продолжать эту войну», - подчеркнул Петр Павел.
Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина рассчитывает получить в рамках "чешской инициативы" 1,8 миллиона артиллерийских снарядов уже в этом году.