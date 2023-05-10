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Президент Чехии поддержал создание трибунала по преступлениям агрессора России

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Президент Чехии поддержал создание трибунала по преступлениям агрессора России

Президент Чехии Петр Павел. / Фото: Associated Press

По его словам, это очень важно на пути к миру.

Президент Чехии Петр Павел поддержал создание трибунала за военные преступления страны-агрессора России против Украины.

Об этом чешский лидер сообщил в своем Twitter.

"Расследование этих преступлений важно, поэтому я однозначно поддерживаю создание трибунала. Это ключевой шаг на пути не только к миру, но прежде всего к справедливости", — заявил президент Чехии.

Павел также подчеркнул, что его украинский коллега Владимир Зеленский 9 мая организовал онлайн-саммит, посвященный созданию трибунала по преступлениям агрессии Москвы.

Напомним, идею создания Специального трибунала в ноябре 2022 предложил Европейский Союз. Официально она была поддержана в январе путем голосования в Европейском парламенте. Страны Евросоюза и G7 якобы склоняются к "гибридному трибуналу" для преследования ответственных за преступления агрессии против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после победы российский диктатор окажется на скамье подсудимых вместе с политическим и военным руководством преступного государства.

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Дата публикации
Просмотры
235
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