Президент Чехии поддержал создание трибунала по преступлениям агрессора России

По его словам, это очень важно на пути к миру.

Президент Чехии Петр Павел поддержал создание трибунала за военные преступления страны-агрессора России против Украины.

Об этом чешский лидер сообщил в своем Twitter.

"Расследование этих преступлений важно, поэтому я однозначно поддерживаю создание трибунала. Это ключевой шаг на пути не только к миру, но прежде всего к справедливости", — заявил президент Чехии.

Павел также подчеркнул, что его украинский коллега Владимир Зеленский 9 мая организовал онлайн-саммит, посвященный созданию трибунала по преступлениям агрессии Москвы.

Prezident @ZelenskyyUa dnes uspořádal on-line summit o zřízení tribunálu pro zločiny agrese vůči Ukrajině. Prošetřit tyto zločiny je důležité, proto vznik tribunálu jednoznačně podporuji. Jde o klíčový krok na cestě nejen k míru, ale především ke spravedlnosti. pic.twitter.com/CRNNFySLSM — Petr Pavel (@prezidentpavel) May 9, 2023

Напомним, идею создания Специального трибунала в ноябре 2022 предложил Европейский Союз. Официально она была поддержана в январе путем голосования в Европейском парламенте. Страны Евросоюза и G7 якобы склоняются к "гибридному трибуналу" для преследования ответственных за преступления агрессии против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после победы российский диктатор окажется на скамье подсудимых вместе с политическим и военным руководством преступного государства.

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