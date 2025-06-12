Президент Чехии подверг критике нерешительность Запада и призвал к действиям в поддержку Украины

Президент Чехии Петр Павел. / © Associated Press

Реклама

Президент Чехии Петр Павел призвал европейские страны ускорить развитие оборонного потенциала и взять на себя больше политической ответственности за собственную безопасность. Он отметил, что война России против Украины продолжается, но в то же время Европа демонстрирует тревожную нерешительность в оценках ситуации.

Об этом чешский президент заявил на форуме GLOBSEC в Братиславе.

"Пока нет никаких признаков по поводу намерений России прекратить свою агрессию. И все же мы наблюдаем тревожное нежелание четко различать агрессора и жертву", - заявил Павел.

Реклама

Президент Чехии подчеркнул, что новая администрация США изменила баланс трансатлантической безопасности и теперь именно Европа должна усилить свою способность реагировать на вызовы.

"Пора сделать необходимые выводы из того факта, что роль Соединенных Штатов в европейской безопасности изменилась, и усилить способность Европы реагировать соответственно", - сказал он.

Впрочем, Павел подчеркнул, что это не должно означать отход от сотрудничества с США.

"Пожалуйста, не поймите меня неправильно, это не означает отделения от нашего американского союзника… Цель состоит не в том, чтобы создать альтернативу НАТО, а в том, чтобы укрепить европейский столб НАТО", - заявил он.

Реклама

Чешский лидер отдельно остановился на важности помощи Украине: как военной, так и экономической. Он призвал не допустить падения Украины и сделать все, чтобы она могла вести переговоры с позиции силы.

"Не менее важно не позволить Украине упасть… Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине стать более способной защищаться, вести переговоры с позиции силы и уверенности в себе", - сказал Павел.

Он также отметил стратегическое значение восстановления Украины.

"Восстановление Украины - это не только моральный императив, но и стратегический. Сильная, демократическая и экономически жизнеспособная Украина важна для долгосрочной стабильности в Европе", - отметил президент Чехии.

Реклама

Павел анонсировал, что более подробно представит идею современного плана Маршалла для Украины на конференции в Италии в июле. По его словам, Украина должна восприниматься как место возможностей, а не только риска, и путь к ее процветанию лежит из-за более глубокой интеграции с европейской экономикой.

"В этом контексте интеграция в ЕС остается сильнейшей гарантией длительной безопасности и процветания для Украины", - подытожил он.