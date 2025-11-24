Президент Чехии предостерег, к чему может привести исключение Украины из переговоров

Президент Чехии Петр Павел / © Associated Press

Украина должна быть включена в любые переговоры по урегулированию конфликта с Россией, исключение Киева из процесса может напомнить события 1938 года, когда без участия Чехословакии был подписан Мюнхенский договор.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает The Guardian.

«Это их территория, их страна, их люди, их жизнь», — подчеркнул Павел. Он предостерег, что любые решения без существенного участия Украины могут повторить «Мюнхенскую измену».

Мюнхенский договор 1938 года позволил фашистской Италии и нацистской Германии аннексировать части Чехословакии без участия самой страны, что привело к ее значительному территориальному ограничению.

Президент Чехии также выразил сомнение относительно некоторых первоначальных требований России, в частности относительно ограничения права Украины вступать в НАТО или ЕС. Павел, ранее занимавший должность генерала НАТО, отметил, что хотя для украинцев потеря даже небольшой территории является болезненной, на поле боя «реалистично определенная потеря территорий [в пользу России] очень вероятна». Он подчеркнул, что такая территория никогда не должна признаваться «легальной российской».

Павел призвал западные страны решать более широкие вопросы с Россией, включая пересмотр соглашений по контролю вооружений и регулированию военных учений, и подчеркнул, что НАТО действует исключительно для защиты территорий союзников, не намереваясь контролировать российскую территорию.

«Если Россия поймет, что мы слабые или нерешительные, она воспользуется возможностью. До сих пор мы эффективно сдерживали агрессию против союзников НАТО. Но если партнеры НАТО продемонстрируют недостаточную решимость в защите друг друга, это создаст пространство для России», — предостерег президент Чехии.

Он также отметил, что ограниченные военные действия против небольшой страны НАТО, например части Эстонии, могут подорвать доверие к Альянсу, если решение по статье 5 не будет принято, что станет значительной победой России.

«Я не сказал бы, что это большой знак вопроса, но честно говоря, нам нужно проделать еще определенную работу», — добавил Павел, комментируя способность НАТО защищать территории союзников.

Напомним, ранее президент Чехии требовал от любого мирного плана гарантий для Украины от повторной агрессии.