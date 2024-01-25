Президент Чехии предупредил об усилении давления РФ на фронте перед "выборами" Путина

Президент Чехии Петр Павел отмечает, что накануне запланированных на март президентских "выборов" в РФ военное давление на фронте страны-агрессорки усилится. Ведь Москва стремится добиться больших территориальных завоеваний перед голосованием.

Об этом сообщает издание České noviny.

"Даже если нельзя ожидать, что у президента Владимира Путина появится на выборах серьезный соперник, который может угрожать, ему тоже необходимо продемонстрировать избирателям решительность и результат, что принесет Украине больше потерь", отмечает Павел.

По его словам, прекращение помощи Украине не положит конец войне, а потому нужно продолжать. Также чешский лидер отмечает, что на войну в Украине нужно смотреть реалистично, ведь РФ не слабый противник.

"Россия ведет себя агрессивно, необразованно. Мы должны попытаться заставить Украину сыграть лучший результат и по возможности сохранить поддержку демократического мира", — подчеркнул президент Чехии.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда назвал "единственную надежду для Украины победить в войне". Он выразил мнение, что без американской помощи, Украина не сможет победить Россию в войне.

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