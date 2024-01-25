Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Президент Чехии предупредил об усилении давления РФ на фронте перед "выборами" Путина

Президент Чехии предупредил об усилении давления РФ на фронте перед "выборами" Путина

Президент Чехии Петр Павел. / Фото: Associated Press

Павел призывает смотреть на войну в Украине реалистично.

Президент Чехии Петр Павел отмечает, что накануне запланированных на март президентских "выборов" в РФ военное давление на фронте страны-агрессорки усилится. Ведь Москва стремится добиться больших территориальных завоеваний перед голосованием.

Об этом сообщает издание České noviny.

"Даже если нельзя ожидать, что у президента Владимира Путина появится на выборах серьезный соперник, который может угрожать, ему тоже необходимо продемонстрировать избирателям решительность и результат, что принесет Украине больше потерь", отмечает Павел.

По его словам, прекращение помощи Украине не положит конец войне, а потому нужно продолжать. Также чешский лидер отмечает, что на войну в Украине нужно смотреть реалистично, ведь РФ не слабый противник.

"Россия ведет себя агрессивно, необразованно. Мы должны попытаться заставить Украину сыграть лучший результат и по возможности сохранить поддержку демократического мира", — подчеркнул президент Чехии.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда назвал "единственную надежду для Украины победить в войне". Он выразил мнение, что без американской помощи, Украина не сможет победить Россию в войне.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация