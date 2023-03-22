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Президент Чехии предупреждает о вероятности уменьшения поддержки Украины в следующем году

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Президент Чехии предупреждает о вероятности уменьшения поддержки Украины в следующем году

Фото: Associated Press

По мнению Павела, если поддержка США снизится, поддержка со стороны европейских стран также уменьшится.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад вскоре может уменьшить поддержку Украины, поэтому наши власти должны учесть это в будущем.

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

"Мы должны принять во внимание усталость от войны и то, что это означает для поддержки со стороны западных стран. Со временем она будет уменьшаться", – считает Павел.

Он не исключает, что после президентских выборов в США в 2024 году Вашингтон может больше внимания обращать на внутреннюю, а не внешнюю политику.

"Если поддержка США уменьшится, поддержка ряда европейских стран также уменьшится. Украина должна это учитывать" – сказал президент Чехии.

"Этот год является решающим для развития войны" — в очередной раз подчеркнул Павел и предположил, что в 2024 году Украина уже не сможет начинать какие-либо большие операции.

Ранее новый президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины в этом году будет только одна попытка для контрнаступления. Ведь для новых крупных операций у Запада может не хватить ресурсов.

Военный эксперт Павел Нарожный объяснил, что президент Чехии вкладывает в эти слова.

Экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что заявление чешского президента близко к объективным оценкам.

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Дата публикации
Просмотры
252
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